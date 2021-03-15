Куда уходят деньги и где прячется прибыль?

Ответы на «вечные» вопросы про финансы орловчанам обещают дать за один день.

Основы финансовой грамотности донести до аудитории простым языком – такую задачу поставили организаторы форума «Pro Деньги». Очередное деловое событие BUSINESS INSIGHT в этот раз адресовано не только предпринимателям. Каждый взрослый человек, который намерен осознанно управлять своими деньгами, растить доход и прийти к финансовой стабильности должен понимать законы денег. Только финансовым экспертам и крупным бизнесменам, пожалуй, на форуме будет скучно. А вот стартаперам и самозанятым надо быть обязательно!

Говорить Pro Деньги в Орле будут 20 марта. В онлайне абсолютно любой человек сможет бесплатно попасть на форум, пройдя предварительную регистрацию на сайте Форума. А в офлайне количество участников строго ограниченно. На площадке конгресс-холла ТМК «ГРИНН» планируются выступления спикеров вживую, разбор реальных кейсов из зала и полезные знакомства за кофе. Кстати, фирменный кофе форума и мерч «Pro Деньги» входит в специальный welcome-набор, который могут заказать для себя онлайн-участники. Наборы будут доставлены по указанному адресу к началу мероприятия: кофе будет ароматным, а атмосфера станет сразу деловой и заряженной на деньги, где бы не находился слушатель. Выбрать форму участия в мероприятии и пройти регистрацию надо заранее. Здесь же можно узнать все подробности об условиях и программе Форума.

Чтобы помочь орловчанам видеть сквозь цифры, управлять деньгами и просчитывать результат приезжают известные эксперты из Москвы: Екатерина Гончарова, специалист по личным финансам, основатель компании Goncharova ProFinance, и Виктор Варакин, серийный предприниматель с 30-летним стажем, основатель Школы нелинейного бизнеса. Pro Деньги расскажут и орловские спикеры: Владимир Асякин, директор Фонда поддержки предпринимательства, Ольга Стёпина, руководитель регионального Центра поддержки предпринимательства, Инесса Волкова, руководитель Центра поддержки экспорта, Сергей Невструев, руководитель Центра кластерного развития, Оксана Аненкова, представитель Фонда микрофинансирования Орловской области. Эксперты команды «Мой бизнес» объяснят, как, используя инструменты государственной поддержки, сэкономить деньги в своём бизнесе.

Предстоящее деловое событие под брендом BUSINESS INSIGHT — это специальный образовательный проект орловского центра «Мой бизнес». В этот раз мероприятие примечательно не только актуальностью темы и значительным расширением аудитории: Форум «Pro Деньги» организован с использованием самых трендовых приёмов современных ивентов, таких как «Метод Дудя», мерч-бар и других. Будет и полезно, и интересно, — обещают в центре «Мой бизнес». Подробности по телефону: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»