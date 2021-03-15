Орловчанка украла из магазина 14 тысяч рублей

Жительница Верховского района похитила деньги, когда приходила к своему знакомому в его магазин

43-летняя жительница Верховского района обокрала магазин на 14 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Женщина украла деньги из магазина своего знакомого, когда приходила к нему пообщаться. В тот же вечер владелец торговой точки обнаружил недостачу и обратился в полицию. Когда полицейские нагрянули к подозреваемой домой, она созналась в краже и отдала им половину похищенных денег.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»