В Орле изменили условия поддержки ветеранов Чечни и Афганистана

15.3.2021 | 14:07 Новости, Общество

Мэр Юрий Парахин внес изменения в городской нормативный акт.

Мэр города Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации Орла, принятое в 2016 году. Этим документом тогда был введен новый порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов последних лет, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Отметим, что сравнительно небольшая денежная выплата из муниципального бюджета в Орле выплачивается ветеранам на протяжении уже многих лет.

Юрий Парахин скорректировал условия социальной поддержки. В частности, право на ежемесячную денежную выплату теперь имеют участники вооруженных конфликтов последних лет, получившие инвалидность вследствие военной травмы при прохождении срочной службы не только на территории Афганистана и Чечни, но и на территории Республики Северная Осетия.

Еще одно новое условие связано с длительностью проживания ветерана боевых действий в Орле. Если раньше для получения соцподдержки требовалось быть просто зарегистрированным в этом городе, то теперь зарегистрированным в Орле надо быть на протяжении не менее чем 10 лет. Остальные поправки в документ связаны с приведением его в соответствие с указанными требованиями.

Так, для оформления социальной выплаты ветерану потребуется представить чиновникам копию военного билета (справки из войсковой части, военкомата) с отметками, подтверждающими не только прохождение военной службы по призыву на территории Афганистана, Северной Осетии и Чеченской Республики, но и факт получения военной травмы именно в период прохождения военной службы по призыву.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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