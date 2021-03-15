В Орле лидером роста цен на продукты стали не яйца

В регионе зафиксирован рост цен на кофе и консервы

Как сообщает Орелстат, в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены на продовольственные товары увеличились на 1,2 процента. Напомним, что в среднем цены на все тарифы, товары и услуги в феврале увеличились на 0,7 процента. Продукты питания наряду с моторным топливом разогнали февральскую инфляцию.

Ранее Орловское УФАС сообщило о том, что в регионе будет проверено ценообразование на яйца куриные. Считалось, что стоимость этого продукта резко поползла вверх. Однако в рейтинге роста цен лидируют далеко не яйца, подорожавшие за месяц «всего» на 4,2 процента. Лидерами стали овощи, средний ценник на которые «потяжелел» на 16,5 процента. Так, свежие огурцы в Орловской области подорожали в 1,3 раза, свежие помидоры — на 17,2 процента, морковь — на 16,6 процента, картофель — на 12,5 процента.

Впрочем, рост стоимости этих продуктов объясним – во многом он связан с сезонным фактором. Но даже если отбросить в сторону овощи, лидером рейтинга все равно будут не яйца. По подсчетам Орелстата, кофе натуральный в зернах и молотый в регионе за месяц подорожал на 4,6 процента, пшено — на 5,1 процента, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 7,3 процента. В то же время сахар-песок подешевел на 1,3 процента, а вот масло подсолнечное, напротив, подорожало на 1,6 процента.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на конец февраля 2021 года составила 4262,45 рубля в расчете на месяц, — резюмирует Орелстат. — По сравнению с концом января 2021 года она выросла на 2,7 процента».

ИА «Орелград»