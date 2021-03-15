В Орле наградили «Волонтеров Конституции»

15.3.2021 | 16:16 Новости, Политика

Они принимали участие в проведении голосования по поправкам в Конституцию

Губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский наградили «Волонтёров Конституции». Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Волонтёры, которые участвовали в проведении голосования по поправкам в Конституцию на территории Орловской области, получили благодарственные письма президента РФ. Награды получили: Анастасия Бочарова, Татьяна Дьяченко, Кирилл Ишков, Валерия Котова, Данила Ларин, Людмила Липанова, Константин Пителин, Наталья Стефашина, Оксана Фомичева, Анастасия Хомякова, Юлия Чернышова.

Также власти наградили орловцев, добившихся профессиональных успехов:

  • Звание «Почётный работник образования Орловской области» присвоили руководителю Банковского колледжа Валентине Дёмкиной и преподавателю Детской школы искусств № 2 им. М.И. Глинки Татьяне Халиной.
  • Почётным работником науки и высшей школы Орловской области стал профессор ОГУ им. И.С. Тургенева Дмитрий Аронов.
  • Звание «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства Орловкой области» получила главный экономист ООО «Жилинское» Нина Курзенкова.

Руководители области поблагодарили награждённых «за добросовестную работу на благо региона» и пожелали им здоровья и успехов.

ИА «Орелград»

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