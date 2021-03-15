В Орле разоблачили призывника с поддельной язвой

Молодой человек избежал призыва в армию благодаря подложной справке.

В Орле суд поставил точку в очередном деле о призывниках, которые незаконно получали освобождения от призыва на военную службу благодаря липовым медицинским справкам. Как уже рассказывал «Орелград», еще пару лет назад грубые нарушения вскрыла прокуратура.

Количество разоблаченных орловцев уже приблизилось к сотне. Очередное дело было рассмотрено Советским районным судом города Орла по иску военного прокурора Брянского гарнизона. В роли ответчика выступал военный комиссариат Орловской области. Брянский прокурор просил о признании незаконным и отмене решения призывной комиссии.

В обоснование иска он указал, что в феврале 2014 года на воинский учет в военном комиссариате Северного и Железнодорожном районов города Орла был поставлен местный житель. В период весеннего призыва 2014 года юноша представил в военный комиссариат акт исследования состояния его здоровья, выданный якобы больницей скорой медицинской помощи имени Семашко. Из акта следовало, что у него диагностирована язва, то есть заболевание, препятствующее прохождению военной службы.

На основании указанного медицинского документа решением призывной комиссии юноша был признан ограниченно годным к военной службе и освобожден от призыва. Военный билет ему не выдавался. Спустя годы прокурорской проверкой было установлено, что представленный призывником акт исследования состояния здоровья является подложным, поскольку в 2014 году он вообще не обращался в больницу имени Семашко за медицинской помощью.

Сомнительный документ исследовали эксперты ЭКЦ УМВД России по Орловской области. Они установили, что больничные печати на разных документах отличаются. В частности, печати на медсправки эксперты сравнили с оттисками настоящих печатей больницы, и оказалось, что печати эти были проставлены разными штампами. Кстати, в суд молодой человек не явился, хотя и был извещен надлежащим образом.

В результате суд решил удовлетворить административные исковые требования военного прокурора Брянского гарнизона. Решение призывной комиссии военного комиссариата по Северному и Железнодорожному районам города Орла об освобождении «больного» от военной службы по призыву признано незаконным.

ИА «Орелград»