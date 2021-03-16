Чиновники под Орлом нарастили темпы приватизации

Успешную работу с имуществом провели в Ливнах.

В Ливнах депутаты горсовета утвердили отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год. Документ был представлен местной мэрией. Из него следует, что всего в план на минувший год было включено семь объектов недвижимости. Подчеркивается, что все эти объекты не участвовали в хозяйственном обороте города.

Всего за минувший год было объявлено и проведено 12 аукционов. Кроме того, была проведена одна конкурсная процедура и одна продажа посредством публичного предложения. В результате в 2020 году был приватизирован комплексный объект по улице Горького, состоящий из шести объектов недвижимости и земельного участка. Также было продано одно помещение по улице Гайдара.

Подсчитано, что доходы городского бюджета в 2020 году от продажи муниципального имущества составили 12,776 миллиона рублей. Данный показатель на 9,1 процента превысил уровень 2019 года. В то же время ливенские чиновники отмечают снижение доходов от сдачи в аренду имущества. По сравнению с прогнозировавшейся суммой они в 2020 году сократились на 12 процентов, или 345 тысяч рублей. Впрочем, объяснение данной тенденции уже предложено.

По мнению ливенских властей, снижение таких доходов, в первую очередь, связано с оптимизацией структур государственных организаций и учреждений и переводом их услуг в электронный вид. Из-за этого городские власти были вынуждены расторгнуть ряд договоров аренды, в том числе с отделением с Фонда социального страхования и государственной научно-методической ветеринарной лабораторией. Также была сокращена площадь, арендуемая городской станцией по борьбе с болезнями животных.

ИА «Орелград»