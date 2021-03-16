Чиновники расторгли соглашение по строительству Западного обхода Орла

16.3.2021 | 12:11 Новости, Экономика

Теперь Клычков собирается реализовать проект в том числе за федеральные деньги

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в Instagram сообщил о расторжении инвестиционного соглашения с компанией «Русская холдинговая компания».

— Сейчас есть два варианта, чтобы реализовать проект — либо федеральные средства, либо подготовка нашего концессионного соглашения. Поручение об этом уже дано, чтобы мы реализовали запуск проекта в этом году, — сообщил глава региона.

Напомним, регион и ЗАО «Русская холдинговая компания» заключили соглашение ещё в 2018 году. Вопрос строительства платной трассы обсуждали в Министерстве транспорта РФ и Росавтодоре.

Проект завис из-за проблем с финансированием. По подсчетам чиновников, на двухполосную дорогу протяженностью 15 км нужно было больше 1 млрд рублей. Сроки строительства постоянно сдвигались. В начале марта Клычков поручил правительству внести окончательные предложения относительно проекта.

ИА «Орелград»

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