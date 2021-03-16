Чиновники расторгли соглашение по строительству Западного обхода Орла

Теперь Клычков собирается реализовать проект в том числе за федеральные деньги
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в Instagram сообщил о расторжении инвестиционного соглашения с компанией «Русская холдинговая компания».
— Сейчас есть два варианта, чтобы реализовать проект — либо федеральные средства, либо подготовка нашего концессионного соглашения. Поручение об этом уже дано, чтобы мы реализовали запуск проекта в этом году, — сообщил глава региона.
Напомним, регион и ЗАО «Русская холдинговая компания» заключили соглашение ещё в 2018 году. Вопрос строительства платной трассы обсуждали в Министерстве транспорта РФ и Росавтодоре.
Проект завис из-за проблем с финансированием. По подсчетам чиновников, на двухполосную дорогу протяженностью 15 км нужно было больше 1 млрд рублей. Сроки строительства постоянно сдвигались. В начале марта Клычков поручил правительству внести окончательные предложения относительно проекта.
ИА «Орелград»