Иностранцам официально разрешат жить в Орловской области

Выдачей разрешений займется специально созданная комиссия.

В Орловской области указом губернатора утверждено положение о межведомственной комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации. Новый коллегиальный орган возглавил первый заместитель губернатора Вадим Соколов. Как ясно уже из названия, основной задачей комиссии станет распределение квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в регионе.

В частности, комиссия будет рассматривать анкеты-заявки, поступившие из регионального управления МВД. Она вправе как принять решение о выделении квоты, так и отказать в ее выделении. При этом, «в целях разъяснения сомнений и неясностей», комиссия имеет право приглашать на свои заседания комиссии людей, которых касается поступившая заявка-анкета.

Кроме того, новый орган может приглашать на свои заседания и представителей органов власти любого уровня, а также организаций всех форм собственности по согласованию с их руководителями, например, в случае, если речь идет о трудовых мигрантах. Заседания комиссии должны проводиться не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления из УМВД России по Орловской области заявок-анкет.

Согласно данным полиции, в 2020 году в Орловской области иностранцами и людьми без гражданства было совершено 99 уголовно наказуемых деяний. Кроме того, по 34 преступлениям граждане других государств были признаны пострадавшими. Всего за минувший год подразделениями по вопросам миграции было оказано более 183 тысяч госуслуг, в том числе постановка на учет 25,2 тысячи иностранных граждан. Было оформлено 2644 визы, 369 разрешений на временное проживание, 1088 видов на жительство и 1209 трудовых патентов.

За год сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД в рамках контрольно-надзорных мероприятий провели 916 проверок организаций и мест компактного пребывания иностранцев. В результате было выявлено 2765 административных правонарушений, в том числе 1402 – в сфере регистрационного и паспортного законодательства. Еще 1363 факта были связаны с нарушением установленного порядка пребывания в РФ. За год в регионе было возбуждено 79 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан.

ИА «Орелград»