Избивший пешехода под Орлом водитель не добился снисхождения

16.3.2021 | 12:23 Новости, Происшествия

Облсуд оставил без изменения приговор по делу о дорожном конфликте.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело о причинении тяжкого вреда здоровью и оставил без изменения обвинительный приговор, который просила изменить защита осужденного. Как пояснили в пресс-службе облсуда, речь идет о последствиях дорожного конфликта, который произошел на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Емлютина.

Ранее судимый гражданин ехал на автомобиле Volvo S60. Ему не понравилось поведение пешехода, который, переходя проезжую часть, остановился на разделительной полосе. Водитель вышел из машины и начал кричать на пешехода. Тот испугался и попытался убежать, но водитель его догнал и ударил по ноге.

«Так как поведение водителя было агрессивным, пешеход с целью предотвращения применения последним в отношении него физической силы, распылил в его сторону перцовый газовый баллончик, в лицо не попал», — пояснили в облсуде.

Затем водитель вместе с пассажиром автомобиля решили пешехода избить. Они начали кидать в него камни, один из которых проломил мужчине голову. Он все-таки сумел убежать и даже добрался до своего дома, возле подъезда его встретила жена. Она же вызвала супругу «скорую помощь». Потерпевшему сделали операцию, так как он получил открытую черепно-мозговую травму.

За содеянное водитель проведет 4 года в колонии строгого режима, после чего в отношении него вступит в силу дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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