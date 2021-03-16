Мэрия Орла предложила горожанам решить, что заложить плиткой

Общественное голосование пройдёт с 26 апреля по 31 мая 2021

Администрация города Орла предложила горожанам проголосовать за городские территории, которые нужно благоустроить в первую очередь, сообщили в пресс-службе мэрии. Голосование пройдёт с 26 апреля по 31 мая 2021 года.

По результатам отборочного этапа мэрия предложила орловцам выбрать из 9 общественных пространств областного центра:

• Парк «Ботаника»;

• Городской парк культуры и отдыха;

• Площадь Маршала Жукова;

• Набережная Оки от пляжа Городского парка культуры и отдыха до Октябрьского моста;

• Парк «Семинарский»;

• Сквер «Разградский»;

• Сквер у библиотеки им. Бунина;

• Территория, прилегающая к «КДЦ «Металлург».

• Территория вокруг ледовой арены на Наугорском шоссе и домов №7 и №9 по ул. Картукова.

Выбранные горожанами пространства планируется благоустроить в 2022 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Отдать свой голос орловцы смогут на счётных участках или на единой платформе по голосованию Министерства строительства и ЖКХ РФ.

ИА «Орелград»