Мэрия Орла предложила горожанам решить, что заложить плиткой

16.3.2021 | 14:24 ЖКХ, Новости

Общественное голосование пройдёт с 26 апреля по 31 мая 2021

Администрация города Орла предложила горожанам проголосовать за городские территории, которые нужно благоустроить в первую очередь, сообщили в пресс-службе мэрии. Голосование пройдёт с 26 апреля по 31 мая 2021 года.

По результатам отборочного этапа мэрия предложила орловцам выбрать из 9 общественных пространств областного центра:

• Парк «Ботаника»;
• Городской парк культуры и отдыха;
• Площадь Маршала Жукова;
• Набережная Оки от пляжа Городского парка культуры и отдыха до Октябрьского моста;
• Парк «Семинарский»;
• Сквер «Разградский»;
• Сквер у библиотеки им. Бунина;
• Территория, прилегающая к «КДЦ «Металлург».
• Территория вокруг ледовой арены на Наугорском шоссе и домов №7 и №9 по ул. Картукова.

Выбранные горожанами пространства планируется благоустроить в 2022 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Отдать свой голос орловцы смогут на счётных участках или на единой платформе по голосованию Министерства строительства и ЖКХ РФ.

ИА «Орелград»

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