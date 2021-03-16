Мэрия Орла решила укрепить аварийное общежитие на Металлургов

Но рабочие не могут начать, пока все жители не съехали.

В Орле компания «СМУ-19» снимает окна, двери и полы в многострадальном общежитии №38 на улице Металлургов. В то время пока некоторые жильцы еще живут в аварийном здании, отказываясь покидать свои комнаты.

В пресс-службе мэрии заверили, что конструкции дома начнут укреплять только после того, как жители покинут здание. Напомним, им предлагают на время перебраться в гостиницу «Русь». По контракту у «СМУ-19» есть 120 дней на работы.

На 15 марта из общежития переселили жителей 135 комнат. Всего на 5 этажах 167 помещений. Пока дом не отключен от коммуникаций.

— На доме №38 по ул. Металлургов установлены маячки, которые позволяют отслеживать состояние здания. Также для обеспечения безопасности маршруты рейдов полиции максимально приближены к аварийному дому, — заверили в администрации.

Напомним, пятиэтажный дом построен в 1970 году. В 2017 году межведомственная комиссия признала общежитие аварийным и предложили реконструировать за счет средств собственников квартир. Во время общего собрания от этой идеи жильцы отказались. Позже обеспечить безопасность проживания людей от мэрии потребовала прокуратура. В конце января 2021 года на территории дома ввели режим повышенной готовности.

ИА «Орелград»