Орловцам предложили за 650 рублей пострелять в уток и гусей

Областные власти открыли выдачу разрешений на охоту.

Как сообщает управление экологического надзора и природопользования, в Орловской области стартовал прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья региона. Он проводится в Орле, в офисе управления по адресу улица Сурена Шаумяна, дом 16, кабинет 17. Для получения разрешения необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца, паспорт и квитанция об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей.

В ведомстве уточнили, что прием заявлений связан с утверждением сроков весенней охоты. Они установлены в соответствии с приказом Минприроды РФ «Об утверждении правил охоты» и указом губернатора «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Орловской области». Как уже писал «Орелград», губернаторский указ был издан 4 марта 2021 года. Он ввел новые правила охоты в регионе.

В Орелоблэконадзоре добавили, что в Орловской области охота на водоплавающую и боровую дичь в этом году разрешена в период с 20 марта по 18 апреля. В частности, охота на селезня утки (с подсадной уткой) проводится в период с 20 марта по 18 апреля, охота на селезня утки и гуся (за исключением серого) — с 27 марта по 5 апреля, охота на вальдшнепа — с 3 по 12 апреля 2021 года.

При этом запрещается использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи. Но исключение сделано для плавательных средств, используемых «для создания не находящегося в движении укрытия, а также подбора и транспортирования добытой дичи».

Кроме того, запрещено осуществление охоты в период весенней охоты с подхода, с собаками и ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания подранков и подачи добытой пернатой дичи. Нельзя охотиться на самок уток, глухарей и тетеревов, а также на лысуху, камышницу, серого гуся и вальдшнепа на утренней тяге в период весенней охоты.

ИА «Орелград»