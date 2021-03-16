Орловец дважды за 3 недели попался пьяным за рулем и угодил под суд

16.3.2021 | 11:15 Новости, Общество

«Вечно» пьяный житель Глазуновки получил уголовное наказание.

Как сообщает Глазуновский районный суд, обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что путь от административного правонарушителя до уголовного преступника данный гражданин прошел примерно за три недели.

Первый раз пьяным за рулем его поймали в декабре 2020 года. Мировой суд 14 декабря рассмотрел дело об административном правонарушении. Оказалось, что он не только ехал нетрезвым, но у него не было и водительских прав. По итогам рассмотрения того дела нарушитель получил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.

В следующий раз в руки полиции этот же гражданин попался глубокой ночью 3 января 2021 года. Он ехал на автомобиле ВАЗ-21140 по улице Ленина в поселке Глазуновка и был остановлен для проверки инспектором ДПС. У водителя имелись внешние признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Тем самым, его автоматически признали пьяным за рулем.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд признал наличие у подсудимого малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном и признание вины. Тем не менее, от наказания тому уйти не удалось. Он получил 280 часов обязательных работ с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования