Орловец дважды за 3 недели попался пьяным за рулем и угодил под суд

«Вечно» пьяный житель Глазуновки получил уголовное наказание.

Как сообщает Глазуновский районный суд, обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что путь от административного правонарушителя до уголовного преступника данный гражданин прошел примерно за три недели.

Первый раз пьяным за рулем его поймали в декабре 2020 года. Мировой суд 14 декабря рассмотрел дело об административном правонарушении. Оказалось, что он не только ехал нетрезвым, но у него не было и водительских прав. По итогам рассмотрения того дела нарушитель получил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.

В следующий раз в руки полиции этот же гражданин попался глубокой ночью 3 января 2021 года. Он ехал на автомобиле ВАЗ-21140 по улице Ленина в поселке Глазуновка и был остановлен для проверки инспектором ДПС. У водителя имелись внешние признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Тем самым, его автоматически признали пьяным за рулем.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд признал наличие у подсудимого малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном и признание вины. Тем не менее, от наказания тому уйти не удалось. Он получил 280 часов обязательных работ с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами.

ИА «Орелград»