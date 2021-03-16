Орловский губернатор разрешил добычу съедобных лягушек

В регионе вновь переписали правила использования диких животных.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес очередные уже в текущем году изменения в региональные охотничьи правила. На сей раз отредактированы «Правила использования на территории Орловской области объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и в Красную книгу Орловской области».

В частности, губернатор утвердил порядок добычи таких существ. Согласно документу, добывать их разрешено в течение всего года, но только «в формах использования объектов животного мира, указанных в разрешении, выдаваемом департаментом надзорной и контрольной деятельности». Перечень разрешенных для добычи, в том числе для любительского содержания, существ на территории Орловской области состоит из четырех разделов.

Самый представительный из них включает в себя наименования птиц. В него попали вертишейка, ворона, воробей, голубь, грач, дятел, жаворонок, зяблик, иволга, клест, крачка, кукушка, ласточка, свиристель, синица, сойка соловей, сорока, стриж, чайка и другие птицы. Самым скромным является раздел «Пресмыкающиеся», в который угодили гадюка и уж обыкновенные, а также два вида ящериц — живородящая и прыткая.

Раздел «Земноводные» включает в себя пять видов лягушек, в том числе лягушку съедобную вида Rana kl. Esculenta, жабу зеленую, жерлянку краснобрюхую и тритона обыкновенного. В раздел «Млекопитающие» включены белозубка малая и бурозубка обыкновенная, еж обыкновенный и еж белогрудый, крыса серая и крыса черная, несколько видов мышей и полевок, а также слепыш обыкновенный.

Как было сказано выше, разрешение на «использование» перечисленных существ выдается департаментом надзорной и контрольной деятельности. Что касается термина «использование», что это может быть и добыча, и изучение, и исследование перечисленных объектов животного мира. Изымать их из природной среды позволят «в научных, культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных и эстетических целях».

В заявлении на выдачу разрешения «охотник» обязан указать цель использования, перечень и количество запланированных к добыче «объектов животного мира», их половозрастной состав и сроки использования объектов, район «добычи», а также способ использования (таковым может быть отстрел, отлов, сбор и т.п.) и орудия, которые он планирует использовать для своей «охоты».

ИА «Орелград»