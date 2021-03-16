Под Орлом «шестерка» насмерть сбила пешехода

Мужчина умер в больнице Свердловского района

В Орловской области в результате ДТП погиб 56-летний мужчина, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 16 марта в 0.15 в Змиевке. Мужчина шел со стороны трассы «Разбегаевка-Васильевка» в сторону улицы Чапаева. Напротив дома №24 по улице Ленина его сбил автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого была 29-летняя девушка. Машина ехала навстречу пешеходу.

В результате наезда пешеход получил травмы. Его отвезли в Свердловскую ЦРБ, где он скончался. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»