Под Орлом «шестерка» насмерть сбила пешехода

16.3.2021 | 9:08 Новости, Происшествия

Мужчина умер в больнице Свердловского района

В Орловской области в результате ДТП погиб 56-летний мужчина, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 16 марта в 0.15 в Змиевке. Мужчина шел со стороны трассы «Разбегаевка-Васильевка» в сторону улицы Чапаева. Напротив дома №24 по улице Ленина его сбил автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого была 29-летняя девушка. Машина ехала навстречу пешеходу.

В результате наезда пешеход получил травмы. Его отвезли в Свердловскую ЦРБ, где он скончался. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

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