Пригороды Орла попытаются спасти от затопления

В Орловском районе проверили готовность к пропуску половодья.

Как сообщили в администрации Орловского района, готовность к пропуску весеннего половодья стала предметом обсуждения на оперативном совещании. В нем приняли участие члены муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а также сотрудники МЧС и полиции.

Отметим, что чуть ранее администрация Орловского района издала постановление об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений на период весеннего половодья. Для этого уже создана специальная комиссия. Ей поручено «с учетом развития паводковой обстановки произвести предпаводковую сработку уровня воды в прудах до безопасного уровня». Кроме того, на территории района введен постоянный контроль за техническим состоянием ГТС, проверяется исправность их подъемных механизмов.

Выявлены и потенциальные зоны подтопления. Как было отмечено на совещании, угрозе подтопления в настоящий момент подвержены 11 населенных пунктов в шести сельских поселениях. Там уже проведены разъяснительные беседы с местными жителями и подворовые обходы, розданы памятки. Власти заверили, что личный состав и техника готовы, пункт временного размещения граждан оснащен всем необходимым.

«На данный момент, прогноз благоприятный, однако нужно быть готовым ко всему, — считает главный специалист гражданской защиты населения администрации Орловского района Дмитрий Мартынов. — Главные наши задачи — обеспечить безопасность населения и организовать прикрытие подтопленных мостов в случае половодья».

ИА «Орелград»