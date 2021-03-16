Сотрудница орловского института МВД выманила 800 тысяч рублей у мамы абитуриента

16.3.2021 | 14:33 Важное, Новости, Происшествия

В обмен подозреваемая пообещала, что сын женщины успешно поступит в институт

Экс-начальница финансового отдела Орловского юридического института (ОрЮИ) МВД выманила 800 000 рублей у мамы абитуриента. В обмен подозреваемая пообещала, что молодой человек без проблем поступит в вуз, сообщили в СУ СК по Орловской области.

Следствие считает, что сотрудница института и её подчинённые ввели потерпевшую в заблуждение. 13 марта злоумышленники получили деньги и поделили между собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело расследуют в УФСБ, решается вопрос о мере пресечения.

ИА «Орелград»

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