Сотрудница орловского института МВД выманила 800 тысяч рублей у мамы абитуриента

В обмен подозреваемая пообещала, что сын женщины успешно поступит в институт

Экс-начальница финансового отдела Орловского юридического института (ОрЮИ) МВД выманила 800 000 рублей у мамы абитуриента. В обмен подозреваемая пообещала, что молодой человек без проблем поступит в вуз, сообщили в СУ СК по Орловской области.

Следствие считает, что сотрудница института и её подчинённые ввели потерпевшую в заблуждение. 13 марта злоумышленники получили деньги и поделили между собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело расследуют в УФСБ, решается вопрос о мере пресечения.

ИА «Орелград»