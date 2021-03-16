В Орле молодую мать наказали за несанкционированный митинг

Женщина избежала обязательных работ благодаря ребенку.

Железнодорожный районный суд города Орла раскрыл подробности рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденном в отношении местной жительницы. Она, как уточнили в суде, принимала участие в несанкционированном митинге. Это мероприятие прошло в областном центре 31 января 2021 года.

Было установлено, что гражданка совместно с другими людьми находилась на площади Мира и «публично выражала свое мнение, передавая из рук в руки плакат и выкрикивая лозунги». Из материалов следует, что на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, она не реагировала, а продолжала пикетирование.

В результате полиция ее задержала, после чего женщина была доставлена в отдел полиции №1 по Железнодорожному району. Там на нее и составили административный протокол. Сообщается, что свою вину она признала. Ей было назначено минимально возможное наказание, предусмотренное частью 5 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации, — штраф в размере 10 тысяч рублей.

В суде пояснили, что гражданка участвовала в публичном мероприятии, которое проводилось без уведомления органа исполнительной власти. То есть оно было несанкционированным. Кроме того, по мнению суда, девушка не выполнила обязанности, предъявляемые законом к участникам пикетов. В частности, была нарушена нома регионального закона «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области». Согласно ей, минимально допустимое расстояние между участниками пикетирования должно составлять 50 метров.

Суд также указал на наличие у девушки на иждивении ребенка 2020 года рождения, в связи с чем «ей не может быть назначено наказание в виде обязательных работ». Постановление еще не вступило в законную силу, сейчас оно обжалуется в Орловском областном суде.

ИА «Орелград»