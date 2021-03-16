В Орле ВАЗ сбил велосипедиста

16.3.2021 | 9:13 Новости, Происшествия

Вероятно, это первый в 2021 году велосипедист, пострадавший на дорогах Орла

В Орле автомобиль ВАЗ-2112 сбил 30-летнего велосипедиста, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 15 марта в 21.10 на улице Комсомольской. «Двенадцатая» ехала со стороны переулка Карачевского в сторону улицы Авиационной. ДТП случилось напротив дома №234 — автомобиль наехал на велосипедиста, который двигался навстречу.

Велосипедист получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась, отметили в ГИБДД.

ИА «Орелград»

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