Забывшая сына орловчанка получила четыре месяца колонии

Женщина отказывалась платить алименты на содержание ребенка.

Очередной обвинительный приговор в отношении нерадивого родителя вынесен в Орловской области. Как пояснили в региональном управлении ФССП России, его фигурантом стала жительница Ливенского района. Ранее суд обязал ее ежемесячно выплачивать алименты в пользу ее несовершеннолетнего сына в размере четверти всех доходов.

В управлении ФССП уточнили, что женщина была лишена родительских прав, но алименты все равно должна была выплачивать. Правда, от этого она уклонялась, как могла. Она нигде не работала, никакого участия в воспитании ребенка не принимала. Ее задолженность перед сыном превысила 400 тысяч рублей.

Надо сказать, что приставы пытались ей помочь, например, ее неоднократно знакомили с вакансиями, имевшимися в базе данных местного Центра занятости населения. Но трудоустроиться она так и не пожелала, на путь исправления не встала и от уплаты алиментов продолжала уклоняться.

Сначала ее осудили по административной статье, наказав обязательными работами. Когда и это не помогло, женщина угодила под уголовный суд и получила наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»