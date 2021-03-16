Заявления о гибели машин начали принимать в Орле

Дополнительную налоговую услугу начали оказывать орловцам в МФЦ.

В Орловской области отделения Многофункционального центра начали оказывать еще одну услугу ФНС России. Об этом сообщили в региональной налоговой службе. Речь идет о заявлениях о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу физических лиц. Только после рассмотрения подобного заявления налоговики прекращают начисление транспортного налога на машины, которых в реальности уже не существует.

Для многих владельцев транспортных средств эта услуга является очень актуальной. Если раньше вопрос с официальным признанием факта уничтожения того же автомобиля приходилось решать с налоговыми органами напрямую, то теперь это можно сделать через отделение МФЦ. Как пояснили в управлении ФНС, для этого необходимо подать само заявление и паспорт или другое удостоверение личности. Можно действовать и через доверенное лицо.

«Напомним, на сегодняшний день многофункциональные центры региона оказывают 19 услуг налоговой службы, — рассказали в УФНС России по Орловской области. — Через МФЦ орловцы могут подать декларацию по форме №3-НДФЛ, направить заявления на получение льгот, на уточнение сведений об объектах имущества и подключение к «Личному кабинету», получить ИНН, налоговые уведомления на уплату имущественных налогов и многое другое».

Согласно официальным данным, в минувшем году в многофункциональных центрах региона налогоплательщикам было оказано свыше 3500 государственных услуг ФНС России.

ИА «ОрелграД»