Еще 64 орловца заразились коронавирусом

17.3.2021 | 11:20 Новости, Общество

Общее число случаев в регионе достигло 31 572

За сутки еще 64 жителя Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 31 572.

Вместе с тем за сутки скончались два пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 485. Выздоровели 66 человек (28 847 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 4 418 436, за сутки прибавилось 8998 пациентов. С начала пандемии выздоровели 4 024 975 человек, умерли 93 364.

ИА «Орелград»

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