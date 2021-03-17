Еще 64 орловца заразились коронавирусом

Общее число случаев в регионе достигло 31 572
За сутки еще 64 жителя Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 31 572.
Вместе с тем за сутки скончались два пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 485. Выздоровели 66 человек (28 847 всего).
В целом по России число случаев коронавируса достигло 4 418 436, за сутки прибавилось 8998 пациентов. С начала пандемии выздоровели 4 024 975 человек, умерли 93 364.
ИА «Орелград»