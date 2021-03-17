Фонари с Красного моста осветят улицу Фомина

Депутаты горсовета считают, что один из главных объездов закрытого на ремонт моста плохо освещён

Фонари с Красного моста в Орле перенесут на улицу Фомина, сообщили в пресс-службе орловского горсовета. Сейчас она стала одним из главных объездов закрытого на ремонт моста.

«Трафик движения в разы увеличен, рядом расположены соцобъекты, и это стало небезопасным для детей», — рассказал депутат Юрий Котляр.

Первый заместитель главы администрации Олег Минкин сообщил, что в будущем на Красном мосту установят другие фонари.

ИА «Орелград»