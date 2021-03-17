Клычков изменил правила поддержки сельских учителей

Перечень вакантных должностей для педагогов разрешено корректировать.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты. Напомним, право на нее имеют учителя, переехавшие на работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек.

Условия, утвержденные региональным правительством, вводят механизм стимулирования учителей на работу в сельских школах, но при этом содержат некоторые ограничения. Например, список вакантных должностей в конкретных школах формирует областной департамент образования. Именно на места, включенные в него, должны претендовать соискатели, желающие получить заветный «земский» миллион рублей из бюджета.

Однако практика уже показала, что на какие-то вакантные места из списка, составленного чиновниками, претендентов может и не найтись. В то же время учителя готовы переехать на работу в другое село, другую школу или туда, но на другую вакансию, однако такой возможности у них нет, так как в списке нет условий, которые их бы устроили.

Губернатор своим новым постановлением попытался устранить данный правовой казус. Он разрешил корректировать список вакансий в случае, если по итогам проведения конкурсных процедур на некоторые должности не найдется кандидатов. Решение выглядит логичным, особенно если учесть то, что при отсутствии кандидатов на утвержденные вакансии неиспользованными могут оказаться миллионы рублей. Кстати, область получает средства из федерального бюджета.

В остальном условия поддержки остались прежними. Право на участие в программе имеют учителя в возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям. Одними из дополнительных критериев отбора являются возможность претендента преподавать смежные или иные учебные предметы, наличие ученой степени в области преподаваемого предмета, педагогики и психологии, педстаж свыше 10 лет и различные заслуги, например, участие в конференциях и публикация научных статей.

ИА «Орелград»