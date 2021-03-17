Клычков велел профинансировать добровольцев

Тратить бюджетные деньги волонтерам разрешат только по целевому назначению.

Губернатор Андрей Клычков утвердил условия предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области». Речь идет об организации, полномочия учредителя которой осуществляет администрация губернатора и правительства региона. Цель субсидирования одна — финансовое обеспечение деятельности АНО.

По условиям, субсидия предоставляется в рамках реализации государственной программы «Молодежь Орловщины», действующей с 2019 года. Тратить бюджетные средства разрешено только по целевому назначению, в соответствии с уставом АНО. Но список таких целей достаточно широк. Так, губернатор разрешил пускать средства субсидии на оплату труда работников и оплату взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

За счет казенных средств можно платить налоги и сборы, приобретать оборудование для рабочих мест и расходные материалы, оплачивать транспортные и командировочные расходы, коммунальные и информационно-телекоммуникационные услуги. Субсидию можно пустить на аренду помещений и оплату услуг сторонних организаций и физических лиц. Также за бюджетный счет разрешено «обеспечение участников мероприятий и проектов, реализуемых АНО «Ресурсный центр», условиями проживания, питанием, проездом, услугами связи и иными услугами».

Примечательно, что средства субсидии можно тратить даже на «приобретение прав на технологии и результаты интеллектуальной деятельности, а также их усовершенствование», не говоря уже о финансировании форумов, фестивалей, конференций, семинаров, публичных слушаний, круглых столов и других мероприятий, в том числе международных. В списке разрешенных расходов также присутствует проведение мероприятий по изучению общественного мнения и организация социологических исследований по вопросам, относящимся к видам деятельности АНО «Ресурсный центр».

ИА «Орелград»