Мэрия Орла приготовилась к созданию «Жилищного управления»

17.3.2021 | 11:05 ЖКХ, Новости

В него войдут сотрудники УКХ, управления городского хозяйства и УМИЗ

Администрация Орла рассказала о подготовке к созданию нового муниципального казенного учреждения (МКУ) «Жилищное управление». Положение о его создании подписал еще бывший сити-менеджер Александр Муромский в марте 2020 года.

В мэрии напомнили, что «Жилищное управление» возьмет на себя все вопросы, связанные с жилищной сферой:

  • приватизацию;
  • заключение договоров социального найма;
  • отслеживание состояния муниципальных квартир;
  • ремонт свободных муниципальных помещений;
  • программу расселения аварийного жилья;
  • закупку жилья по различным программам, в том числе для детей-сирот.

В администрации Орла заверили, что после создания «Жилищного управления» штат не увеличится. В МКУ соберут профильных сотрудников «Управления коммунальным хозяйством» (УКХ), а также специалистов из управления городского хозяйства и управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) самой мэрии.

Городская администрация также думает, кого назначить руководителем нового «Жилищного управления». Вопрос о зарплате сотрудников МКУ «Жилищное управление» планируется рассмотреть на апрельской сессии орловского горсовета.

На этом планы по реорганизации городских учреждений не заканчиваются. В будущем мэрия Орла хочет объединить УКХ и «Управление капитального строительства» (УКС) в Службу единого заказчика. Еще один проект – объединение «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС), «Службы технического обеспечения администрации города Орла» и «Централизованной хозяйственной службы учреждений культуры г. Орла».

Напомним, спикер горсовета Орла (тогда в должности мэра) Василий Новиков был против создания отдельного МКУ «Жилищное управление». Он выступал за создание жилищного отдела при УКХ, куда могут войти все сотрудники, занимающиеся этими вопросами в других подразделениях. Также Новиков ссылался на расчеты Контрольно-счетной палаты Орла, которая предсказывала сильный удар по бюджету города из-за создания новой структуры.

ИА «Орелград»

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