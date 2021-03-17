Орловчанке дали почти четыре года тюрьмы за неуплату алиментов

17.3.2021 | 13:43 Новости, Общество

Женщина задолжала дочери более 92 000 рублей

Суд Глазуновского района приговорил ранее судимую местную жительницу к 3 годам 8 месяцам колонии по делу о неуплате алиментов. Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

На женщину уже составляли протокол о неуплате алиментов. Несмотря на это, орловчанка «не встала на путь исправления» и продолжила уклоняться от помощи дочери. Она не нашла работу, и в итоге её ребёнок лишился не только алиментов, но и вообще каких-либо средств на существование от матери. Общую задолженность прокуратура оценила в 92 000 рублей.

Суд учел, что женщина совершила преступление в период испытательного срока по «условке», и отправил ее в колонию общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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