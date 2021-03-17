Орловский бизнесмен пытался узаконить зараженное зерно

17.3.2021 | 7:02 Новости, Общество

Партия почти в тонну зерна пшеницы предназначалась на продажу.

В Орловской области сотрудники управления Россельхознадзора вскрыли очередной факт нарушения требований действующего законодательства в сфере оборота зерна и зерновой продукции. Подозрение пало на индивидуального предпринимателя, который задекларировал 728 тонн пшеницы.

В ходе проверки было установлено, что данная партия зерна заражена опасным вредителем хлебных запасов, а именно в зерне был обнаружен обыкновенный волосатый клещ. За недостоверное декларирование и выпуск небезопасного зерна в обращение индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статьям 14.43 и 14.43 КоАП РФ. Действие декларации соответствия на зараженное зерно отменено.

Это не первый подобный случай. Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, в 2021 году при проведении контрольно-надзорных мероприятий выданы предписания о прекращении действия уже 86 деклараций о соответствии. Причем 71 предписание было выдано в отношении продовольственного зерна и 15 — в отношении кормового. Общая масса недостоверно задекларированной зерновой продукции превысила 135,2 тысячи тонн.

«На сегодняшний день прекращено действие 76 деклараций о соответствии, 10 находятся в работе», — добавили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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