Орловский цирк уедет под обвинения горсовета в шантаже

Скандальное шапито должно освободить площадь Жукова до 1 апреля

Цирк «Триумф» должен освободить площадь Маршала Жукова в Орле до 1 апреля 2021 года, сообщила пресс-служба горсовета. В парламенте сослались на решение Арбитражного суда Орловской области.

Впрочем, в администрации Орла опасаются, что до 1 апреля цирк не сможет выполнить все работы по демонтажу. «Управление коммунальным хозяйством» уже готовит смету на разбор цирка, а мэрия ищет, куда пристроить цирковых животных, которые сейчас живут в трейлерах.

Вице-спикер горсовета Владимир Негин заявил, что руководство цирка шантажирует чиновников наличием животных.

«Наличие животных в цирке — это давление на городскую власть. Мы понимаем, что в случае, если руководство цирка не найдет средств на демонтаж — это снова ляжет на городскую казну. А нам важно знать, насколько четко сработают все службы, чтобы не допустить такого исхода», — заявил единоросс.

ИА «Орелград»