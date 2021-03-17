В Орле объявили конкурс удивительных деревьев

Его итоги подведут в сентябре

Управление лесами Орловской области объявило конкурс, в ходе которого хочет найти самое необычное дерево региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Чиновники предложили орловцам рассказать о дереве с уникальной историей или внешним видом, который выделял бы его среди других деревьев. В конкурсе есть обязательное условие – нужно указать конкретное место растения и приложить фотографии либо видео.

Все присланные работы Управление лесами разместит на своих страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. Победителя выберут, подсчитав лайки сразу в трех соцсетях. Итоги конкурса подведут к третьему воскресенью сентября, когда отмечается День работников леса.

ИА «Орелград»