В Орле объявили конкурс удивительных деревьев

17.3.2021 | 14:54 Новости, Общество

Его итоги подведут в сентябре

Управление лесами Орловской области объявило конкурс, в ходе которого хочет найти самое необычное дерево региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Чиновники предложили орловцам рассказать о дереве с уникальной историей или внешним видом, который выделял бы его среди других деревьев. В конкурсе есть обязательное условие – нужно указать конкретное место растения и приложить фотографии либо видео.

Все присланные работы Управление лесами разместит на своих страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. Победителя выберут, подсчитав лайки сразу в трех соцсетях. Итоги конкурса подведут к третьему воскресенью сентября, когда отмечается День работников леса.

ИА «Орелград»

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