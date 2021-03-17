В Орле отремонтируют 119 остановок

Помимо этого, в 2021 году в городе обустроят ещё 14 остановок

В Орле в 2021 году планируют отремонтировать 119 остановочных павильонов, сообщили в пресс-службе горсовета. Такую информация прозвучала на заседании профильного комитета парламента.

Для ремонта остановок власти заключат муниципальный контракт. Начальная цена электронного аукциона по выбору подрядчика составит 2 075 848 рублей.

Также в нынешнем году в Орле планируют обустроить 14 остановок, в том числе возле дома №11 по улице Кузнецова. Деньги на это возьмут из внебюджетных источников.

По информации пресс-службы орловского горсовета, за минувший год в Орле привели в порядок 118 остановочных павильонов.

ИА «Орелград»