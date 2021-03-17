В Орле раскрыли дело о таинственной пропаже золота

Местная жительница лишилась украшений из-за подруги.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Орловский районный суд еще в конце прошлого года. Перед ним предстала местная жительница, ранее имевшая проблемы с законом и отбывавшая срок за тяжкое преступление в колонии на территории Липецкой области. Освободилась она относительно недавно. Новое преступление женщина совершила уже после того, как ее сняли с учета.

На сей раз ее обвинили по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества с причинением значительного ущерба). Заявление в полицию подала местная жительница, рассказавшая о том, что у нее пропали ювелирные украшения. Причем произошло это при таинственных обстоятельствах. Женщина помнила, что когда уснула, драгоценности были на месте, а когда проснулась – их уже не было.

Впрочем, тайну полицейские раскрыли быстро. Выяснилось, что в тот день у орловчанки в гостях находилась ее знакомая. Они вместе распивали спиртные напитки. Потерпевшую сморил сон. Ее подруга воспользовалась этим и осторожно сняла с ее шеи потерпевшей несколько золотых цепочек с кулонами и подвесным крестиком. Общая стоимость похищенных золотых украшений составила без малого 100 тысяч рублей.

С места преступления подсудимая сразу скрылась, но вскоре была задержана и помещена под стражу. В судебном заседании она полностью признала свою вину и заявила ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Ее приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»