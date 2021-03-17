В Орле социальная помощь оказалась несуществующей

Проверка работы по выплате пособий вызвала вопросы и нарекания.

Информацию о проверке расходования администрацией города Орла бюджетных средств, выделенных на социальные выплаты, обнародовали городские власти. Речь идет о выплате пособий и компенсаций, расходы на которые берет на себя муниципальная казна. Отметим, что проверка была проведена на основании распоряжения администрации областного центра, изданного в конце января 2021 года.

Провели ее сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. Проверяемый период охватил весь 2020 год. Из краткого отчета следует, что в результате были установлены нарушения некоторых норм положения «О дополнительных социальных гарантиях гражданам, предоставляемых за счет средств местного бюджета». Оно было утверждено постановлением Орловского городского Совета народных депутатов еще в 2005 году.

В частности, в отчете упоминается управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, которое «включило в планы мероприятий на 2020 год и фактически реализовало не предусмотренные положением виды дополнительной социальной помощи». Речь идет об услугах по «организации и проведению социально-значимых мероприятий и предоставлению натуральной помощи».

Проверяющие выяснили, что на самом деле в Орле до сих пор не разработан и не утвержден порядок предоставления дополнительной социальной помощи в виде натуральной помощи (горячее питание) и оказания социально-бытовых услуг. Кроме того, ряд видов соцподдержки граждан не включен в реестр муниципальных услуг. По итогам проверки был сделан вывод о том, что нормативно-правовые документы, регулирующие порядок расходования бюджетных средств на социальные выплаты, требуют пересмотра, доработки и актуализации.

ИА «Орелград»