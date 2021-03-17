В Орловской области 193 сироты обрели семьи

Условия жизни детей в новых семьях будут контролировать органы опеки

В 2020 году в Орловской области 193 сироты обрели новые семьи, сообщили в пресс-службе областного правительства. Такие цифры озвучила глава департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.

В минувшем году 153 ребёнка взяли под опеку, 35 устроили в приёмные семьи, 5 усыновили. Приёмными родителями стали не только орловцы, но и семьи из других регионов Центрального федерального округа.

По словам Гаврилиной, в течение первых трёх лет после усыновления условия жизни детей в новых семьях будут контролировать органы опеки. Для этого предусмотрены плановые и внеплановые проверки.

По состоянию на 1 января 2021 года на воспитании в приёмных семьях находится 1483 орловских ребёнка. У 309 детей по-прежнему нет семьи.

ИА «Орелград»