За год орловцы получили 6 млрд рублей социальных выплат

17.3.2021 | 13:24 Новости, Общество

Об этом сообщила руководитель Департамента социальной опеки Орловской области Ирина Гаврилина на заседании профильного комитета облсовета.

Гаврилина заметила, что данную сумму распределили на 450 тысяч получателей социальных услуг. Также чиновница подчеркнула, что в связи с пандемией COVID-19 сроки выплат были изменены.

В июне 2020 года власти ввели выплаты детям от 3 до 7 лет. Выплаты семьям, чей доход был ниже прожиточного минимума или не превышал его, составил около 5100 рублей на семью. Данной мерой социальной помощи воспользовались около 18 тысяч граждан. В прошедшем году на соцподдержку семей было выделено порядка 2,8 миллиарда рублей.

Также чиновники поддержали ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), детей войны и несовершеннолетних узников. Больше 900 тысяч рублей составил объем единовременных выплат, которые направили на помощь с ремонтом жилья инвалидам ВОВ.

Кроме того, поддержку в рамках социальных контрактов на сумму 1.3 млн получили 26 малоимущих семей.

ИА «Орелград»

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