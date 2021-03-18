Орловцев предупредили о новой схеме мошенничества

Преступники делают «ошибочные» переводы на карту и просят вернуть деньги

Мошенники изобрели новый способ похищения денег, заявила пресс-служба орловского отделения Центрального Банка (ЦБ). Из-за этого потерпевший сам оказывается втянут в преступную схему.

Схема заключается в том, что потенциальной жертве на карту приходит некая сумма. Затем звонит «расстроенный» человек и говорит, что ошибся, после чего просит вернуть деньги по указанным реквизитам. Если жертва делает это, она оказывается соучастником преступления.

Дело в том, что мошенники «продают» некий товар в Интернете. Они договариваются с покупателем и для перевода указывают реквизиты другой жертвы. Ей приходит перевод, после чего мошенник звонит ей и говорит, что «ошибся» с переводом и просит вернуть ему деньги. В результате, покупатель не получает никакого товара, а второй потерпевший невольно становится тем, кто отдал деньги покупателя мошенникам.

По словам заведующего сектором информационно-аналитического обеспечения и визуального контроля орловского отделения ЦБ Александра Наместникова, если вам пришёл такой ошибочный перевод, оставлять деньги у себя не стоит. Тем не менее, их не нужно переводить по неизвестным вам реквизитам.

Вместо этого следует предложить человеку вернуть перевод официальным путём – через заявление в банк: «Сотрудники банка выяснят, от кого поступил платеж и вернут деньги законному владельцу. А вы таким образом обезопасите себя от возможных неприятностей».

ИА «Орелград»