Орловец провалился под лед возле Красного моста: видео

Его спасли сотрудники МЧС

Днем 18 марта в Орле пенсионер провалился под лед возле Красного моста. Его спасли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Сигнал о проишествии поступил в 12.18. Мужчина оказался в воде со стороны Центрального рынка. Сотрудники пожарно-спасательной части (ПСЧ) №3 вытащили пенсионера с помощью спасательного круга и передали медикам.

В МЧС предупредили, что весной выход на водоемы запрещен. Спасатели попросили орловцев быть осторожными и не подвергать свою жизнь опасности.

ИА «Орелград», видео очевидцев