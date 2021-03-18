Орловский гаишник получил взятку, но избежал тюрьмы

Суд назначил ему штраф в 1 млн рублей и лишил звания старшего лейтенанта

Сотрудник ОГИБДД по Свердловскому району избежал тюрьмы за получение взятки. Вместо этого суд приговорил его к штрафу в 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Орловской областной прокуратуры.

По версии следствия, теперь уже бывший инспектор получил через посредника взятку в 30 000 рублей. В обмен он не стал привлекать к ответственности совершившего нарушение орловца.

Помимо штрафа, Свердловский районный суд лишил гаишника звания старшего лейтенанта и на 3 года запретил ему занимать должности в органах. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»