Подчиненных Клычкова уличили в незаконной выдаче земли

Отбор масштабных инвестиционных проектов обернулся скандалом.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, которое было возбуждено в отношении регионального департамента госимущества и земельных отношений. Чиновников признали виновными в нарушении статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции».

Дело завели в декабре 2020 года по жалобе компании «Титан». Она посчитала незаконным отказ в ее допуске к конкурсному отбору на право заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов. Некоторые материалы уже в 2021 году поступили в адрес УФАС из регионального управления ФСБ.

В процессе рассмотрения дела специально созданная комиссия усмотрела в действиях департамента признаки нарушения антимонопольного законодательства. Указанные действия, по мнению комиссии, «приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции». В самом департаменте считают иначе, но доводы представителей этого ведомства антимонопольщики сочли несостоятельными.

Спор шел о процедуре, в результате которой определялся застройщик. Власти готовы были отдать землю в Орле под жилую застройку без проведения торгов. Однако было важно, чтобы выбор пал на самого лучшего инвестора, представившего наиболее выгодный для бюджета проект. Для этого и необходима процедура конкурсного отбора, в противном случае земля фактически за бесценок может уйти «своим людям».

О чем-то подобном говорилось в жалобе, ставшей основанием для возбуждения антимонопольного дела. Заявитель посчитал, что «действия должностных лиц департамента в части незаконного отказа в допуске к конкурсному отбору… носят явно предвзятый характер и направлены на устранение и ограничение конкуренции» в интересах конкретного ООО, название которого также было указано в документации.

По мнению заявителя, действия чиновников «привели к нарушению конституционных прав и законных интересов, самым негативным образом сказались на нормальном осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также причинили значительный материальный ущерб» как самой компании, подавшей жалобу, так и бюджету Орловской области.

Изучив все материалы и доказательства, комиссия УФАС пришла к выводу, что конкуренция в данном случае отсутствовала, поскольку действия департамента привели к созданию другому участнику отбора преимущественных условий. Хотя факт нарушения антимонопольного законодательства был признан, комиссия УФАС решила не выдавать предписание в адрес департамента «в связи с тем, что по результатам проведенного конкурсного отбора масштабный инвестиционный проект размещен (реализован)». Однако в настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении чиновников-нарушителей.

ИА «Орелград»