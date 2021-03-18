В Болхове столкнулись два ВАЗа

18.3.2021 | 9:18 Новости, Происшествия

Водитель одного из них получил травмы

В Болхове 55-летний водитель ВАЗ-21099 пострадал в столкновении с «Ладой Приорой», сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 17 марта в 11.00. Инспекторы выяснили, что «Приора» ехала по улице Первомайской, и водитель собирался поворачивать налево — на переулок 2-й Калининский. В этот момент в легковушку врезался встречный ВАЗ-21099.

Травмы водителя «девяносто девятой» оказались незначительными, медики отпустили его после осмотра, сообщили в ГИБДД.

ИА «Орелград»

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