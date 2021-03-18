В облсовете выступили против снятия ограничений по коронавирусу

За сохранение режима ограничений выступил председатель профильного комитета Анатолий Крючков

Глава комитета орловского облсовета по здравоохранению Анатолий Крючков выступил против снятия действующих в регионе ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания по итогам заседания комитета.

Также Крючков допустил, что в ближайшее время орловские медики столкнутся с последствиями COVID-19. Глава департамента здравоохранения Иван Залогин с ним согласился.

«Мы тоже видим, что те люди, которые переболели, особенно если тяжело переболели, они попадают спустя какое-то время с другими проблемами, потому что в лечении применяются достаточно серьёзные медикаменты, которые имеют определённые побочные эффекты и прочее. Плюс в настоящее время пока не изучено действие вируса, последствия перенесённого заболевания. Соответственно мы видим здесь нарастание тромбозов и иных состояний», — подчеркнул чиновник.

Крючков предложил вспомнить историческую практику, когда для медиков проводились тренировки на случай ядерного удара, химической атаки или применения биологического оружия.

По данным на утро 17 марта в Орловской области было выявлено более 31,5 тыс. случаев коронавируса. 485 человек скончались, почти 29 тыс. выздоровели. В регионе продолжают действовать масочный режим, ограничение по массовым мероприятиям и другие меры.

ИА «Орелград»