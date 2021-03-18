В Орле прошел пикет за отставку мэра Юрия Парахина

Депутат горсовета Руслан Перелыгин обратился к губернатору Андрею Клычкову

Утром 18 марта депутат горсовета Орла, лидер регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин провел одиночный пикет за отставку мэра областного центра Юрия Парахина. Фотография появилась на странице политика.

Он встал у здания правительства Орловской области с плакатом: «Личный интерес — повод для отставки! [Губернатор Андрей] Клычков, уволь Парахина!».

Напомним, при проверке плана размещения ярмарок на 2021 год областная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Оказалось, что предпринимателям вместо привычных мест — площадей Комсомольской и Жукова — предложили разные площадки, в том числе территории фирмы «Золотой век» с Южного рынка.

Это ни что иное, как «кошелёк» Парахина — уйдя на госслужбу, он передал фирме в доверительное управление свои доли в компаниях «Партнёр», «Универсал» и «Союз», и не уведомил горсовет о конфликте интересов, хотя по закону должен был это сделать.

После скандала Парахин под присмотром прокурора пообещал сохранить ярмарки на прежних местах. Градоначальник заявил, что не боится отставки из-за ситуации, а губернатор Андрей Клычков публично защитил его.

ИА «Орелград»