Детский омбудсмен заявил о волоките орловских чиновников

Неприглядную правду уполномоченный поведал губернатору.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу сразу с тремя региональными правозащитниками. Одним из тех, кто представил ему доклад о своей работе за 2020 год, стал уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский. Краткая версия доклада обнародована на его официальном сайте. Из нее следует, что в адрес детского омбудсмена в 2020 году поступило 824 обращения, что на 5 процентов ниже уровня 2019 года.

По-прежнему остро в регионе стоят вопросы, связанные с нарушением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уполномоченный отметил, что правительство региона принимает определенные усилия по решению этой проблемы, но «темпы предоставления жилья этой категории подростков, к сожалению, отстают от темпов роста численности лиц, у которых возникает право на его получение».

Отдельно омбудсмен остановился на вопросах охраны детского здоровья. По его словам, здесь в минувшем году преобладали жалобы на перебои и отказы в обеспечении лекарственными средствами детей-льготников, обслуживания в детских поликлиниках и стационарных лечебных учреждениях, оплаты дорогостоящего лечения и оказания высокотехнологичной медицинской помощи, особенно в период недопущения распространения COVID-19.

«Все так же много вопросов вызывает деятельность органов опеки и попечительства, — говорится в сообщении. — Люди жаловались на работу органов опеки и попечительства, бездействие сотрудников (волокита при решении вопросов оформления опеки и попечительства, вопросы лишения и восстановления в родительских правах, отобрание ребенка)».

Константин Домогатский отметил, что ряд таких обращений был рассмотрен совместно с органами прокуратуры, по всем жалобам были проведены проверки. Во многих случаях заявленные простыми гражданами факты нарушения прав детей нашли свое подтверждение. По ним были приняты меры прокурорского реагирования: внесены представления и требования об устранении нарушений, в суды направлены иски. Детский омбудсмен заверил губернатора, что все виновные были привлечены к ответственности.

ИА «Орелград»