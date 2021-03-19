Для привитых от COVID-19 пожилых орловцев могут снять ограничения

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев считает, что это может мотивировать их вакцинироваться

Для орловцев старше 65 лет, которые привились от COVID-19, могут снять ограничения, сообщила пресс-служба областного правительства. Сделать это предложил губернатор Андрей Клычков на заседании регионального оперштаба.

«Мы видим, что среди орловцев, привитых от коронавируса, есть люди в возрасте 65 лет и старше. Например, в сфере образования работает большое число педагогов в возрасте 65 лет и старше, в том числе и привитых от COVID-19, но вынужденных работать в дистанционном формате», — рассказал Клычков. По его словам, именно поэтому нужно подумать о снятии ограничений для пожилых орловцев.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев согласился с губернатором и отметил, что это может мотивировать пожилых людей на прививку. Вопрос рассмотрят на следующем заседании оперативного штаба.

Напомним, 18 марта Андрей Клычков продлил ограничения по COVID-19 до 30 апреля включительно. С 6 апреля 2020 года орловцам старше 65 лет, которые не работают дистанционно и не находятся в отпуске, выдают электронные больничные.

ИА «Орелград»