Клычков назвал условия содержания детей-сирот

Речь идет об уходе за самыми маленькими пациентами.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил условия содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения. Речь идет о детях до достижения ими возраста четырех лет включительно.

Из документа следует, что их содержание в медицинских организациях осуществляется на основе полного государственного обеспечения, при соблюдении целого ряда обязательных условий. Главное из них заключается в создании благоприятных и комфортных условий пребывания, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей с учетом их индивидуальных потребностей и возрастных особенностей.

Документ требует от медиков проведения комплексной оценки состояния здоровья детей и динамичного меднаблюдения за состоянием их здоровья, физическим и нервно-психическим развитием. Обязательны уход, диагностика, лечение, реабилитация детей, а также их воспитание и социальная адаптация, проведение диспансеризации, профилактических, диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней и инвалидизации.

Специалисты обязаны обеспечить своим маленьким подопечным оптимальные режимы дня и физического воспитания, двигательный режим и рациональное питание. Еще одной немаловажной задачей является защита личных и имущественных прав и законных интересов детей.

ИА «Орелград»