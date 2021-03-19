Клычкову рассказали о нищих орловских студентах

Стипендии молодых людей находятся далеко за гранью выживания.

В Орле в стенах областной администрации прошла встреча профсоюзного актива с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Свою версию этого мероприятия представила региональная Федерация профсоюзов. Ведь в официальные релизы чиновников не всегда попадает вся информация.

Профсоюзы же, в свою очередь, сообщили что наиболее острые вопросы были связаны с финансовыми вопросами. Говорили о низкой заработной плате, необходимости повышения базовых ставок бюджетников, индексации зарплат, недопущении возникновения задолженностей по ее выплате, легализации занятости и кадровых проблемах.

Например, Надежда Перелыгина, председатель областной организации профсоюза работников образования и науки РФ, рассказала губернатору о высокой нагрузке учителей средних школ и том безобразии, которое произошло с зарплатами работников дошкольных учреждений в Орле. Возник вопрос и о поддержке молодых специалистов. Тут губернатору и рассказали, как выживает молодежь еще на стадии обучения.

«Председатель молодежных советов ФПОО, Ассоциации территориальных организаций профсоюзов ЦФО и ФНПР Максим Ветчинников обратил внимание руководства региона на необходимость повышения стипендий обучающимся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций области, — сообщили в Федерации профсоюзов. — Сегодня она составляет 476,13 рубля, а размер индексации в 2021 году составляет 1,01 процента. Данное увеличение несопоставимо с уровнем инфляции, фактически стипендии хватает только лишь на проезд, а с учетом планируемого повышения стоимости проезда ее не хватит даже на это».

Губернатору напомнили о существующем соглашении между органами исполнительной власти регионов ЦФО, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО и Координационным советом «Российского союза промышленников и предпринимателей ЦФО» на 2019-2021 годы. В этом документе имеется пункт 3.13, который «закрепил обязательство администраций принимать меры по повышению стипендий студентам образовательных организаций субъектов РФ, находящимся в пределах ЦФО, до уровня не ниже чем в аналогичных образовательных организациях федерального подчинения».

ИА «Орелград»