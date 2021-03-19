Крепостное право вспомнили в усадьбе Тургенева под Орлом

19.3.2021 | 8:24 Культура, Новости

Посвященная крепостному праву выставка открылась в Спасском-Лутовинове.

Как сообщает государственный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново», открывшаяся выставка носит название «Ныне отпущаеши». Она посвящена 160-летию манифеста царя-освободителя Александра II «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Что касается музея-усадьбы знаменитого писателя, то одной из его целей является рассказать о той роли, которую сыграл Тургенев в деле освобождения крестьян.

«Посетители выставки узнают, как «Записки охотника» Тургенева способствовали отмене крепостного права, кто был реальным прототипом героев тургеневских рассказов, и за что писатель в 1879 году получил в Оксфордском университете степень доктора гражданского права», — пояснили в музее.

Ознакомиться с экспонатами можно в выставочном зале музея-заповедника. Кстати, они представлены не только из собственных фондов, но и из фондов краеведческого музея. Посетители смогут увидеть документы «господской конторы» матери писателя Варвары Петровны, рогатину и кандалы для наказания крепостных. Среди экспонатов достойное место занимают также прижизненные издания «Записок охотника», памятная медаль в честь освобождения крестьян и напрестольное Евангелие 1779 года из Спасского храма.

«Посетители выставки прикоснутся к той части истории нашей страны, поворотным моментом которой стал март 1861 года, — говорят организаторы. — Создать «ленту времени» и показать «текучесть» исторического процесса помогают портреты людей, влиявших на процесс крестьянской реформы, а также редкие гравюры, передающие атмосферу в закрепощенной стране».

Кстати, дополнением к экскурсии по выставке станет мастер-класс «Лубочная картинка».

ИА «Орелград»

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