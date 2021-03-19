Орловские несушки отреагировали на рост цен на яйца

Продуктивность птицы в хозяйствах региона заметно снизилась.

Как сообщает Орелстат, в 2021 году в птицеводческих организациях Орловской области от каждой курицы-несушки получено в среднем по 30 яиц. Это гораздо хуже, чем годом ранее, когда несушки за аналогичный период времени принесли в среднем по 42 яйца. Всего яиц куриных в Орловской области в 2021 году произведено 1,1 миллиона штук, что на 31 процент меньше уровня 2020 года. Примечательно, что снижение показателей производства произошло на фоне повышения внимания общественности к данному продукту питания.

Напомним, в феврале во многих регионах страны было зафиксировано резкое повышение стоимости яиц куриных. В начале марта по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова ФАС приступила к проведению проверок производителей мяса куриного и куриных яиц «на предмет соблюдения антимонопольного законодательства при установлении цен на указанные продукты питания».

Кстати, по данным Орелстата, в Орловской области в феврале 2021 года цены на яйца куриные по сравнению с январем повысились на 4,2 процента – в среднем до 76,04 рубля за десяток против 72,96 рубля в январе 2021 года. Это один из самых высоких показателей в стране. Возможно, одна из причин роста цен кроется в снижении продуктивности самих кур-несушек, хотя верится в это с трудом.

Добавим, что ранее, по данным Минсельхоза России, основные российские производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании цен на свою продукцию.

ИА «Орелград»