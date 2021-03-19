Орловского студента задержали за кражу 50 тысяч рублей

Молодой человек сознался в содеянном

В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело на 18-летнего студента Сосковского филиала Орловского реставрационно-строительного техникума. Парня заподозрили в краже почти 50 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в феврале молодой человек воспользовался банковской картой своей знакомой и снял 49 400 рублей, а затем потратил деньги.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий подозреваемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, — сообщили в СК. — Расследование уголовного дела продолжается»

ИА «Орелград»