Орловского студента задержали за кражу 50 тысяч рублей

19.3.2021 | 14:42 Новости, Происшествия

Молодой человек сознался в содеянном

В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело на 18-летнего студента Сосковского филиала Орловского реставрационно-строительного техникума. Парня заподозрили в краже почти 50 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в феврале молодой человек воспользовался банковской картой своей знакомой и снял 49 400 рублей, а затем потратил деньги.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий подозреваемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, — сообщили в СК. — Расследование уголовного дела продолжается»

ИА «Орелград»

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